CASERTANA-CATANIA: valore mercato squadre a confronto

Questa sera Casertana e Catania scenderanno in campo per la dodicesima giornata del girone C di Serie C allo stadio “Alberto Pinto”. Confrontando il valore di mercato delle due squadre, notiamo come l’organico del Catania sarebbe pari a 7.39 milioni di euro (fonte Transfermarkt) contro una valutazione di 5.01 milioni di euro dei falchetti.

Escludendo i calciatori fuori lista e gli indisponibili, Tiago Casasola (600mila €), Emmanuele Cicerelli (600mila €), Michele D’Ausilio (450mila €), Simone Pieraccini (450mila €), Daniele Donnarumma (350mila €) e Matteo Di Gennaro (350mila €) sono tra i giocatori con il valore più importante in casa Catania, all’interno di una rosa che registra un’età media di 28.4 anni, la più alta del gruppo C. Per quanto riguarda il parco giocatori della Casertana, escludendo anche in questo caso gli indisponibili, Shady Oukhadda (650mila €), Kevin Leone (600mila €), Accursio Bentivegna (400mila €), Federico Proia (400mila €), Yayah Kallon (400mila €) e Matteo Casarotto (300mila €) figurano fra gli interpreti economicamente più preziosi all’interno di un organico avente un’età media di 25.7 anni, nona più alta del girone C.

