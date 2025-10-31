venerdì, 31 Ottobre 2025
HomeCalciomercatoCASERTANA-CATANIA: valore mercato squadre a confronto
CalciomercatoCatania NewsLega ProPrimo Piano

CASERTANA-CATANIA: valore mercato squadre a confronto

Redazione
By Redazione
0
128

Questa sera Casertana e Catania scenderanno in campo per la dodicesima giornata del girone C di Serie C allo stadio “Alberto Pinto”. Confrontando il valore di mercato delle due squadre, notiamo come l’organico del Catania sarebbe pari a 7.39 milioni di euro (fonte Transfermarkt) contro una valutazione di 5.01 milioni di euro dei falchetti.

Escludendo i calciatori fuori lista e gli indisponibili, Tiago Casasola (600mila €), Emmanuele Cicerelli (600mila €), Michele D’Ausilio (450mila €), Simone Pieraccini (450mila €), Daniele Donnarumma (350mila €) e Matteo Di Gennaro (350mila €) sono tra i giocatori con il valore più importante in casa Catania, all’interno di una rosa che registra un’età media di 28.4 anni, la più alta del gruppo C. Per quanto riguarda il parco giocatori della Casertana, escludendo anche in questo caso gli indisponibili, Shady Oukhadda (650mila €), Kevin Leone (600mila €), Accursio Bentivegna (400mila €), Federico Proia (400mila €), Yayah Kallon (400mila €) e Matteo Casarotto (300mila €) figurano fra gli interpreti economicamente più preziosi all’interno di un organico avente un’età media di 25.7 anni, nona più alta del girone C.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ACCADDE OGGI: 31 ottobre 2007, un golazo di Vargas fa felice il Catania a Siena
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency