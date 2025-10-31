CASERTANA-CATANIA: vota il migliore rossazzurro in campo

Nuovo impegno di campionato per i rossazzurri. Dopo le vittorie conseguite contro Siracusa, Giugliano, Salernitana e Benevento, il Catania ha affrontato la Casertana allo stadio “Alberto Pinto” per la 12/a giornata del girone C di Serie C. Risultato finale di 2-2. Nè vincitori, nè vinti. Rossazzurri in vantaggio nel primo tempo con Di Tacchio e pari di Proia. Nel corso della ripresa, Donnarumma mette a segno il secondo gol ma, in pieno recupero, Liotti trasforma il rigore del definitivo pari.

Chiediamo ai tifosi di esprimere la loro preferenza nei confronti del calciatore ritenuto il migliore in campo tra le fila del Catania presso l’impianto sportivo campano. Vota il rossazzurro che più ti ha impressionato nel corso dell’incontro attraverso il consueto sondaggio post gara di TuttoCalcioCatania.com. Clicca in basso su “Vote” dopo avere selezionato l’opzione desiderata:

Loading…

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***