CATANIA-BENEVENTO: ecco le formazioni ufficiali. Quaini con Di Tacchio in mediana dal 1′

Le formazioni ufficiali di Catania e Benevento, avversarie allo stadio “Angelo Massimino” per l’undicesima giornata del girone C di Serie C. Mister Domenico Toscano non apporta alcuna modifica all’undici di partenza rispetto al vittorioso confronto con la Salernitana. Modulo di base il 3-4-2-1. Caturano in panchina. Tra le fila del Benevento, invece, Auteri propone almeno inizialmente il 3-4-3. Tridente offensivo giallorosso formato da Lamesta, Salvemini e Manconi.
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro (VC), Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio (C), Donnarumma; Lunetta, Cicerelli; Forte.
A disp. di Toscano: Bethers, Coco, Allegretto, Pieraccini, Corbari, Quiroz, Aloi, Forti, D’Ausilio, Stoppa, Jimenez, Caturano, Rolfini.
BENEVENTO (3-4-3): Vannucchi; Scognamillo (VC), Saio, Borghini; Pierozzi, Prisco, Maita (C), Ceresoli; Lamesta, Salvemini, Manconi.
A disp. di Auteri: Russo, Esposito, Ricci, Rillo, Romano, Sena, Viscardi, Mehic, Talia, Tsingaras, Cantisani, Carfora, Della Morte, Mignani, Tumminello.
