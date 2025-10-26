CATANIA-BENEVENTO: il dato ufficiale degli spettatori presenti al “Massimino”

Poco meno di 20000 presenze, 19.805 per l’esattezza. Questo il dato ufficiale diffuso dalla società etnea relativo all’affluenza allo stadio “Angelo Massimino” in occasione della partita Catania-Benevento, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie C girone C che include il numero di abbonati, pari a 12.080. 7.725, invece, i biglietti venduti. Numeri superiori di 1.028 unità rispetto alla precedente gara casalinga giocata dal Catania contro la Salernitana. Presenti nel Settore Ospiti 288 tifosi.
