CATANIA-BENEVENTO: previsioni meteo al “Massimino”

Catania che scenderà in campo domenica pomeriggio per la disputa dell’atteso match contro il Benevento, in programma allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle 14:30 e valevole per l’undicesima giornata del girone C di Serie C. Sulla base delle previsioni meteo, a Catania si prevede una giornata caratterizzata da ampio soleggiamento, particolarmente diffuso al mattino, con il sole che accompagnerà anche il pomeriggio, assenza di nubi alla sera. Previsti durante lo svolgimento della partita venti di moderata intensità con una temperatura effettivamente percepita di circa 30 gradi.
