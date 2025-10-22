mercoledì, 22 Ottobre 2025
CATANIA-BENEVENTO: s’insegue il record di pubblico dal ritorno in C del 28 febbraio 2024

28 febbraio 2024. Catania in campo contro il Rimini per la semifinale di ritorno di Coppa Italia Serie C. Sfida decisiva per l’accesso in finale della competizione, momento tanto atteso in città mettendo in palio il trofeo e la possibilità di partecipare ai playoff da una posizione privilegiata nonostante le mille difficoltà incontrate in campionato. Allora si registrò la presenza di 19.842 spettatori al “Massimino”. Dal ritorno del Catania nel professionismo, ad oggi, appartiene a quella gara il record di pubblico della società di Pelligra in Serie C.

Occasione che vide i rossazzurri ribaltare l’1-0 dell’andata, riuscendo ad imporsi sul Rimini per 2-0 grazie ad un gol per tempo: marcatori Cicerelli (17′) e Castellini (84′). Fu l’apoteosi al vecchio Cibali con il Catania che, poi, in finale avrebbe alzato la Coppa piegando la resistenza del Padova. Domenica pomeriggio si corre verso una cornice di pubblico di grandissimo spessore con numeri sugli spalti simili, se non superiori, a quelli risalenti a poco più di un anno e mezzo fa.

