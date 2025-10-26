CATANIA-BENEVENTO: valore mercato squadre a confronto

Questo pomeriggio Catania e Benevento scenderanno in campo per l’undicesima giornata del girone C di Serie C allo stadio “Angelo Massimino”. Confrontando il valore di mercato delle due squadre, notiamo come l’organico del Catania sarebbe pari a 7.39 milioni di euro (fonte Transfermarkt) contro una valutazione di 10.35 milioni di euro dei giallorossi.

Escludendo i calciatori fuori lista e gli indisponibili, Tiago Casasola (600mila €), Emmanuele Cicerelli (600mila €), Michele D’Ausilio (450mila €), Simone Pieraccini (450mila €), Salvatore Aloi (400mila €) e Daniele Donnarumma (350mila €) sono tra i giocatori con il valore più importante in casa Catania, all’interno di una rosa che registra un’età media di 28.4 anni, la più alta del gruppo C. Per quanto riguarda il parco giocatori del Benevento, escludendo anche in questo caso gli indisponibili, Mattia Maita (700mila €), Stefano Scognamillo (600mila €), Gianmarco Vannucchi (500mila €), Davide Lamesta (500mila €), Marco Tumminello (450mila €) e Jacopo Manconi (400mila €) figurano fra gli interpreti economicamente più preziosi all’interno di un organico avente un’età media di 26 anni, settima più alta del girone C.

