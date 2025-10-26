CATANIA-BENEVENTO (Video): gli highlights della sfida

Catania in campo contro il Benevento allo stadio “Angelo Massimino” per l’undicesima giornata del campionato di Serie C. Match valevole per il girone C. Al triplice fischio dell’arbitro, sono i rossazzurri a festeggiare la conquista dei tre punti. Il successo etneo porta la firma di Emmanuele Cicerelli: al minuto 43 del primo tempo ha trasformato un calcio di rigore battendo Vannucchi, portiere con cui ha condiviso l’esperienza alla Ternana la scorsa stagione.

Il Benevento ha provato a riequilibrata la gara, ma il Catania ha saputo opporre alla formazione di mister Auteri il giusto atteggiamento, correndo pochi rischi nell’arco dei 90′. Se da una parte il Benevento avrebbe potuto sfruttare meglio alcuni episodi per pareggiare l’incontro, dall’altra la squadra di Mimmo Toscano ha avuto un paio di occasioni per raddoppiare con Forte e Rolfini. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.

VIDEO: Catania 1-0 Benevento, gli highlights

