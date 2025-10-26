domenica, 26 Ottobre 2025
HomeCatania NewsCATANIA-BENEVENTO (Video): gli highlights della sfida
Catania NewsFocusLega ProMultimediaVideoPrimo Piano

CATANIA-BENEVENTO (Video): gli highlights della sfida

Redazione
By Redazione
0
250
foto Catania FC

Catania in campo contro il Benevento allo stadio “Angelo Massimino” per l’undicesima giornata del campionato di Serie C. Match valevole per il girone C. Al triplice fischio dell’arbitro, sono i rossazzurri a festeggiare la conquista dei tre punti. Il successo etneo porta la firma di Emmanuele Cicerelli: al minuto 43 del primo tempo ha trasformato un calcio di rigore battendo Vannucchi, portiere con cui ha condiviso l’esperienza alla Ternana la scorsa stagione.

Il Benevento ha provato a riequilibrata la gara, ma il Catania ha saputo opporre alla formazione di mister Auteri il giusto atteggiamento, correndo pochi rischi nell’arco dei 90′. Se da una parte il Benevento avrebbe potuto sfruttare meglio alcuni episodi per pareggiare l’incontro, dall’altra la squadra di Mimmo Toscano ha avuto un paio di occasioni per raddoppiare con Forte e Rolfini. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.

VIDEO: Catania 1-0 Benevento, gli highlights

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CICERELLI a Telecolor: “Sono felice, remiamo tutti dalla stessa parte”
Articolo successivo
DALLA SALA STAMPA – Toscano: “Squadra continua a crescere. Costanza e resistenza mentale se vuoi rimanere lassù, vietato mollare”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency