domenica, 26 Ottobre 2025
CATANIA-BENEVENTO: vota il migliore rossazzurro in campo

foto Catania FC

Undicesimo impegno ufficiale di campionato per i rossazzurri. Dopo le vittorie conseguite contro Siracusa, Giugliano e Salernitana, il Catania ha affrontato la capolista Benevento allo stadio “Angelo Massimino”. Risultato finale di 1-0. Altri tre punti in saccoccia per i rossazzurri, che piegano la resistenza dei sanniti in virtù del calcio di rigore trasformato da Emmanuele Cicerelli al minuto 38 del primo tempo.

Chiediamo ai tifosi di esprimere la loro preferenza nei confronti del calciatore ritenuto il migliore in campo tra le fila del Catania presso l’impianto sportivo etneo. Vota il rossazzurro che più ti ha impressionato nel corso dell’incontro attraverso il consueto sondaggio post gara di TuttoCalcioCatania.com. Clicca in basso su “Vote” dopo avere selezionato l’opzione desiderata:

TOSCANO a Telecolor: “Restiamo concentrati, non abbiamo tempo per festeggiare. Complimenti ai ragazzi”
