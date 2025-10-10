VERSO GIUGLIANO-CATANIA: mister Cudini nuovamente rivale, quel 4-4 nel 2021…

Per la quinta volta da allenatore Mirko Cudini, attuale tecnico del Giugliano, affronterà il Catania in competizioni ufficiali. Nella stagione 2021/22 Cudini si confrontò con il Catania nel girone C di Serie C, due volte tra andata e ritorno, quando sedeva sulla panchina del Campobasso. Il 19 novembre 2021 fu un match a dir poco spettacolare, come confermato dagli otto gol che caratterizzarono la partita giocata in terra molisana: 4-4 il risultato finale, squadre particolarmente propositive e difese “allegre”. Guidava il Catania Francesco Baldini. Gli ex rossazzurri Emmausso (rigore) e Rossetti in gol per i padroni di casa, oltre a Candellori e Tenkorang. La squadra dell’Elefante invece mise in evidenza uno scatenato Luca Moro, autore di una tripletta (due reti su rigore), andando in gol anche Rosaia. Gara combattuta fino alla fine.

Il match di ritorno si concluse 1-1 al “Massimino”: al 51′ Bontà rispose al vantaggio iniziale di Russini. Nella stagione 2023/24, terzo match al cospetto di una formazione allenata da Cudini, il Foggia, vittorioso in Sicilia per 2-0 grazie alle reti di Marino e Tonin nella ripresa contro il Catania di Tabbiani. Nella medesima annata, invece, allo “Zaccheria” il confronto si concluse in parità: 1-1, al vantaggio di Rapisarda (20′) rispose Santaniello, con il Catania di mister Lucarelli costretto a giocare il secondo tempo in inferiorità numerica per l’espulsione ingenua di Haveri.

VIDEO YOUTUBE: Il pirotecnico 4-4 del 2021

