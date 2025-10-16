giovedì, 16 Ottobre 2025
CATANIA-SALERNITANA: ecco dove seguire la partita in tv e streaming

Domenica 19 ottobre il Catania affronterà la Salernitana in occasione della decima giornata del girone C di Serie C. Fischio d’inizio alle ore 14:30 presso lo stadio “Angelo Massimino”. In vista della gara è prevista in tv la copertura gratuita e in chiaro, solo in Campania, su Lira TV (canale 18 del digitale terrestre) . I possessori di abbonamento potranno assistere alla partita Catania-Salernitana su Sky Sport (canale 251), Sky Sport Calcio (canale 202), in live streaming su Sky Go e NOW, oltre che sulla piattaforma OneFootball (estero). Telecolor (canale 11 del digitale terrestre) trasmetterà in differita la gara integrale lunedì 20 ottobre alle 22:15.

