domenica, 19 Ottobre 2025
CATANIA-SALERNITANA: ecco le formazioni ufficiali. Cicerelli in campo, Aloi in panchina

foto Catania FC

Le formazioni ufficiali di Catania e Salernitana, avversarie allo stadio “Angelo Massimino” per la decima giornata del girone C di Serie C. Mister Domenico Toscano non apporta alcuna modifica all’undici di partenza rispetto alla vittoriosa trasferta di Giugliano. In particolare, confermati Quaini in mezzo al campo e Cicerelli sulla trequarti nel 3-4-2-1. Tra le fila della Salernitana, Raffaele ripropone in avanti Ferraris alle spalle di Inglese e Ferrari. L’ex Anastasio agirà nella posizione di braccetto sinistro.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro (VC), Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio (C), Donnarumma; Lunetta, Cicerelli; Forte.
A disp. di Toscano: Bethers, Coco, Allegretto, Pieraccini, Corbari, Quiroz, Aloi, Forti, D’Ausilio, Stoppa, Jimenez, Caturano, Rolfini.
SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Anastasio; Ubani, Tascone, Capomaggio (VC), Villa; Ferraris; Ferrari, Inglese (C).
A disp. di Raffaele: Brancolini, Quirini, Matino, Varone, Knezovic, Iervolino, Di Vico, Achik, Liguori, Boncori.

LIVE (s.t.): Catania 2-0 Salernitana, tabellino e statistiche partita

Redazione - 0
CATANIA FOOTBALL CLUB vs UNIONE SPORTIVA SALERNITANAStadio "Angelo Massimino" - Catania MARCATORI: 38' Cicerelli, 55' Forte CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro (VC), Celli; Casasola, Quaini...

