martedì, 14 Ottobre 2025
CATANIA-SALERNITANA: esauriti anche i biglietti in Curva Sud

Ieri è toccato alla Curva Nord, facendo registrare nel giro di un paio d’ore l’esaurimento dei biglietti a disposizione per assistere alla partita di domenica pomeriggio contro la Salernitana allo stadio “Angelo Massimino”. In mattinata, sold out anche in Curva Sud. L’aggiornamento della situazione legata alla prevendita dei tagliandi in vista del match, alle ore 12:15 di martedì 14 ottobre mostra come ci sia una disponibilità bassa di biglietti in Tribuna A inferiore e superiore, media in Tribuna Elite e Tribuna B (Fonte TicketOne).

