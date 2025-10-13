CATANIA-SALERNITANA: febbre rossazzurra, Curva Nord esaurita

Febbre alta alle pendici dell’Etna. Sono bastate poche ore dall’inizio della prevendita affinchè si esaurissero i biglietti in Curva Nord, in occasione di Catania-Salernitana, big match della decima giornata del girone C di Serie C che si disputerà domenica 19 ottobre allo stadio “Angelo Massimino”. Negli altri settori dell’impianto sportivo etneo, bassa disponibilità di tagliandi per quanto concerne la Tribuna A inferiore e la Curva Sud, media in Tribuna Elite, Tribuna A superiore e Tribuna B. Aggiornamento delle 19.30 di lunedì 13 Ottobre.

