lunedì, 13 Ottobre 2025
HomeCatania NewsCATANIA-SALERNITANA: febbre rossazzurra, Curva Nord esaurita
Catania NewsFocusLega ProPrimo Piano

CATANIA-SALERNITANA: febbre rossazzurra, Curva Nord esaurita

Redazione
By Redazione
0
174

Febbre alta alle pendici dell’Etna. Sono bastate poche ore dall’inizio della prevendita affinchè si esaurissero i biglietti in Curva Nord, in occasione di Catania-Salernitana, big match della decima giornata del girone C di Serie C che si disputerà domenica 19 ottobre allo stadio “Angelo Massimino”. Negli altri settori dell’impianto sportivo etneo, bassa disponibilità di tagliandi per quanto concerne la Tribuna A inferiore e la Curva Sud, media in Tribuna Elite, Tribuna A superiore e Tribuna B. Aggiornamento delle 19.30 di lunedì 13 Ottobre.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Catania, condizione fisica e mentale uniforme nel blocco squadra. Con Benevento e Salernitana episodi saranno determinanti”
Articolo successivo
QUI CATANIA: attesa per la Salernitana e Torre del Grifo, si apre una settimana importante
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency