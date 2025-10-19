domenica, 19 Ottobre 2025
HomeCatania NewsCATANIA-SALERNITANA: il dato ufficiale degli spettatori presenti al "Massimino"
Catania NewsFocusLega ProPrimo PianoStoria

CATANIA-SALERNITANA: il dato ufficiale degli spettatori presenti al “Massimino”

Redazione
By Redazione
0
19

Poco meno di 19.000 presenze, 18.777 per l’esattezza. Questo il dato ufficiale diffuso dalla società etnea relativo all’affluenza allo stadio “Angelo Massimino” in occasione della partita Catania-Salernitana, valida per la decima giornata del campionato di Serie C girone C che include il numero di abbonati, pari a 12.080. 6.697, invece, i biglietti venduti. Numeri superiori di 1.929 unità rispetto alla precedente gara casalinga giocata dal Catania contro il Siracusa. Settore Ospiti, lo ricordiamo, chiuso su disposizione del Prefetto della Provincia di Catania.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
LIVE (s.t.): Catania 2-0 Salernitana, tabellino e statistiche partita
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency