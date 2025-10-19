CATANIA-SALERNITANA: il dato ufficiale degli spettatori presenti al “Massimino”

Poco meno di 19.000 presenze, 18.777 per l’esattezza. Questo il dato ufficiale diffuso dalla società etnea relativo all’affluenza allo stadio “Angelo Massimino” in occasione della partita Catania-Salernitana, valida per la decima giornata del campionato di Serie C girone C che include il numero di abbonati, pari a 12.080. 6.697, invece, i biglietti venduti. Numeri superiori di 1.929 unità rispetto alla precedente gara casalinga giocata dal Catania contro il Siracusa. Settore Ospiti, lo ricordiamo, chiuso su disposizione del Prefetto della Provincia di Catania.
