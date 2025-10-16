giovedì, 16 Ottobre 2025
CATANIA-SALERNITANA: meno di 20mila i tifosi previsti domenica sugli spalti

Redazione
Un numero pari a circa 19mila spettatori, o più, si prevede domenica pomeriggio sugli spalti dello stadio “Angelo Massimino”, teatro di un importante scontro diretto in chiave alta classifica tra Catania e Salernitana. Match non decisivo, lo hanno ripetuto in questi giorni opinionisti e addetti ai lavori, ma che sicuramente darà indicazioni molto utili all’interno del percorso delle due squadre. In quasi 12mila unità occuperanno complessivamente i settori di Curva Nord e Sud dell’impianto sportivo etneo, dove i biglietti sono già esauriti da giorni. A questi se ne aggiungeranno oltre 3.300 in Tribuna A, ma anche la Tribuna B sarà gremita. Il Settore Ospiti, con 1.208 posti a sedere, farà registrare invece l’assenza di tifosi residenti nella provincia di Salerno su disposizione degli organi di pubblica sicurezza.

