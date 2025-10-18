sabato, 18 Ottobre 2025
HomeCatania NewsCATANIA-SALERNITANA: previsioni meteo al "Massimino"
Catania NewsLega ProPrimo Piano

CATANIA-SALERNITANA: previsioni meteo al “Massimino”

Redazione
By Redazione
0
275

Catania che scenderà in campo domenica pomeriggio per la disputa dell’atteso match contro la Salernitana, in programma allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle 14:30 e valevole per la decima giornata del girone C di Serie C. Sulla base delle previsioni meteo, a Catania si prevedono poche nubi al mattino e nuvolosità sparsa durante il resto della giornata, non escludendo eventuali piogge, comunque meno probabili rispetto a quanto ventilato nei giorni scorsi. Previsti durante lo svolgimento della partita venti di moderata intensità con una temperatura effettivamente percepita di circa 21-22 gradi.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ROSSAZZURRI IN GIRO: Chiarella, ritorno in campo dopo un nuovo infortunio
Articolo successivo
RAFFAELE (all. Salernitana): “Gara che tutti vorrebbero giocare. I ragazzi si faranno trovare pronti”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency