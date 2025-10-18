CATANIA-SALERNITANA: previsioni meteo al “Massimino”

Catania che scenderà in campo domenica pomeriggio per la disputa dell’atteso match contro la Salernitana, in programma allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle 14:30 e valevole per la decima giornata del girone C di Serie C. Sulla base delle previsioni meteo, a Catania si prevedono poche nubi al mattino e nuvolosità sparsa durante il resto della giornata, non escludendo eventuali piogge, comunque meno probabili rispetto a quanto ventilato nei giorni scorsi. Previsti durante lo svolgimento della partita venti di moderata intensità con una temperatura effettivamente percepita di circa 21-22 gradi.
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***