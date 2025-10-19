CATANIA 2-0 SALERNITANA: tabellino e statistiche partita

CATANIA FOOTBALL CLUB vs UNIONE SPORTIVA SALERNITANA
Stadio “Angelo Massimino” – Catania
MARCATORI: 38′ Cicerelli, 55′ Forte
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro (VC), Celli; Casasola, Quaini (57′ Aloi), Di Tacchio (C) (65′ Corbari), Donnarumma; Lunetta (73′ Jimenez), Cicerelli (65′ D’Ausilio); Forte (73′ Rolfini).
A disp. di Toscano: Bethers, Coco, Allegretto, Pieraccini, Quiroz, Forti, Stoppa, Caturano.
SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Coppolaro (79′ Quirini), Golemic, Anastasio (69′ Matino); Ubani (52′ Achik), Tascone, Capomaggio (VC), Villa; Ferraris (69′ Knezovic); Ferrari (69′ Liguori), Inglese (C).
A disp. di Raffaele: Brancolini, Varone, Iervolino, Di Vico, Boncori.
ARBITRO: Alberto Poli (Verona)
PRIMO ASSISTENTE: Vincenzo Russo (Nichelino)
SECONDO ASSISTENTE: Nicola Di Meo (Nichelino)
QUARTO UFFICIALE: Fabrizio Ramondino (Palermo)
OPERATORE FVS: Mario Chichi (Palermo)
AMMONITI: Capomaggio, Di Tacchio, Quaini, Forte, Celli
ESPULSI:
NOTE: 5′ di recupero s.t.; 2′ di recupero p.t.
CALCI D’ANGOLO: 4 – 1
CROSS: 19 – 18
CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 5 – 1
TIRI IN PORTA: 5 – 3
TIRI DENTRO L’AREA: 7 – 2
TIRI DA FUORI AREA: 2 – 4
TIRI FUORI: 4 – 3
TIRI DA CALCIO DI PUNIZIONE: 0 – 1
OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 5 – 0
TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 1 – 3
TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE: 2 – 0
PALI/TRAVERSE:
PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 6 – 3
RIMESSE DAL FONDO: 8 – 7
RIMESSE LATERALI: 14 – 13
FUORIGIOCO: 0 – 1
FALLI COMMESSI: 7 – 9
POSSESSO PALLA: 52% – 48%
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***