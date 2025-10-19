domenica, 19 Ottobre 2025
CATANIA-SALERNITANA (Video): gli highlights della sfida

foto Catania FC

Catania in campo contro la Salernitana allo stadio “Angelo Massimino” per la decima giornata del campionato di Serie C. Match valevole per il girone C. Al triplice fischio dell’arbitro sono i rossazzurri a sorridere. La squadra allenata da Mimmo Toscano, infatti, riesce ad imporsi sulla capolista con il risultato di 2-0 davanti ad una cornice di pubblico di ben altra categoria, circa 19mila spettatori a spingere a più non posso il Catania.

I gol che sono valsi la conquista di tre punti importanti portano la firma di Emmanuele Cicerelli e Francesco Forte. Una rete per tempo si rivela sufficiente per piegare la resistenza della formazione granata. Da vedere e rivedere, in particolare, la realizzazione di Cicerelli su calcio di punizione magistrale battuto dalla lunga distanza. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.

VIDEO: Catania 2-0 Salernitana, gli highlights

