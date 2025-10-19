CATANIA-SALERNITANA: vota il migliore rossazzurro in campo

Decimo impegno ufficiale di campionato per i rossazzurri. Dopo la ritrovata vittoria contro il Siracusa a distanza di un mese e la successiva affermazione sul campo del Giugliano, il Catania ha affrontato la capolista Salernitana allo stadio “Angelo Massimino”. Risultato finale di 2-0. Vittoria importante e meritata conseguita dalla squadra di mister Toscano, andata in gol nel primo tempo con Cicerelli e Forte nella ripresa, sfiorando la realizzazione del tris in più occasioni nel corso della seconda frazione di gara.

Chiediamo ai tifosi di esprimere la loro preferenza nei confronti del calciatore ritenuto il migliore in campo tra le fila del Catania presso l’impianto sportivo campano. Vota il rossazzurro che più ti ha impressionato nel corso dell’incontro attraverso il consueto sondaggio post gara di TuttoCalcioCatania.com. Clicca in basso su “Vote” dopo avere selezionato l’opzione desiderata:

