sabato, 4 Ottobre 2025
Calcio SicilianoCatania NewsDerbyLega ProPrimo Piano

CATANIA-SIRACUSA: Curva Nord esaurita, continua a crescere il dato dei biglietti venduti

In crescita i tagliandi venduti per assistere a Catania-Siracusa, gara in programma domenica pomeriggio per la quale l’accesso allo stadio “Angelo Massimino” non è consentito ai tifosi residenti nella Provincia di Siracusa. Raggiunti i 3.500 biglietti ceduti in prevendita, numero destinato ad aumentare nelle prossime ore e che potrebbe portare, alla fine, circa 17mila spettatori sugli spalti tenendo anche conto degli abbonati (12.080). Curva Nord già esaurita in ogni ordine di posto, disponibilità dei biglietti bassa nei settori Curva Sud, Tribuna A inferiore e superiore dell’impianto sportivo etneo (dato aggiornato alle 11.05 di sabato 4 Ottobre).

