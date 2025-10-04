CATANIA-SIRACUSA: gara speciale per Sapienza, catanese di nascita e siracusano d’adozione

Attuale componente dell’area comunicazione del Catania, per Giuseppe Sapienza quella di domenica pomeriggio contro il Siracusa al “Massimino” sarà una sfida dal significato particolare. Sapienza, infatti, è nato a Catania ma possiamo considerarlo siracusano d’adozione. Sotto il profilo giornalistico, proprio nella città aretusea ha mosso i suoi primi passi come redattore di articoli e notizie regionali/provinciali. Nel 1995 lasciò Siracusa per la Scuola di Giornalismo di Milano, avviando una brillante carriera come figura di massima responsabilità sul piano della comunicazione in club come Inter, Milan, Genoa, Reggina, Sampdoria e Barcelona oltre che seguendo l’agenzia Excellence Sport. Trent’anni di comunicazione nel calcio italiano e internazionale, un grande traguardo, conoscendo tantissimi campioni e vincendo un bel pò di trofei. Non dimenticando che tutto è cominciato da Siracusa.

