CATANIA-SIRACUSA: tifoso allo stadio con un coltello, denuncia e Daspo

Tifoso trovato in possesso di un coltello a serramanico mentre accedeva allo stadio “Angelo Massimino”. L’uomo, un catanese di 38 anni, è stato fermato dai poliziotti impegnati, insieme agli stewards, nei controlli di sicurezza nell’area di prefiltraggio della Curva Sud prima della partita Catania-Siracusa, disputata domenica scorsa. Coltellino recuperato e sequestrato dagli agenti della Digos che hanno provveduto a denunciare l’uomo ai sensi della normativa vigente che fa divieto di introdurre nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive fumogeni, petardi e ogni altro oggetto atto a offendere.

Inoltre, sulla base dell’istruttoria curata dai poliziotti della divisione polizia anticrimine, in servizio allo stadio, il questore di Catania ha emesso il provvedimento del Daspo per la durata di 5 anni, in quanto l’uomo è risultato recidivo per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Non potrà accedere negli stadi e assistere a manifestazioni sportive di ogni ordine e serie su tutto il territorio nazionale ed europeo.

