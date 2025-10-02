CATANIA-SIRACUSA: ufficializzato il “no” ai tifosi aretusei

“In vista della gara Catania-Siracusa, in programma domenica 5 ottobre alle ore 14.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per l’ottava giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 2025/2026, il Prefetto della Provincia di Catania ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi limitatamente ai residenti nella provincia di Siracusa, per tutti i settori dell’impianto sportivo, e la chiusura del settore ospiti”. Questo il comunicato diffuso dalla società rossazzurra che conferma quanto riportato nei giorni scorsi. I tifosi aretusei non potranno assistere alla gara di domenica pomeriggio al “Massimino”. Pesano la rivalità sportiva e gli scontri avvenuti in passato tra le opposte tifoserie.

