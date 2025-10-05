CATANIA-SIRACUSA (Video): gli highlights della sfida

Catania in campo contro il Siracusa allo stadio “Angelo Massimino” per l’ottava giornata del campionato di Serie C 2025/26. Match valevole per il girone C. Al triplice fischio dell’arbitro, i tre punti vanno al Catania che, pur non entusiasmando sul piano del gioco, è riuscito a portare a casa la vittoria. Un successo comunque meritato, non avendo concesso praticamente nulla agli aretusei e creando i giusti presupposti per vincere.

Rossazzurri che hanno sbloccato il risultato già nelle battute iniziali dell’incontro, con il solito Lunetta che ha “bruciato” in velocità la difesa ospite battendo Farroni (5′). Poi, ritmi non eccelsi con uno sterile possesso palla degli avversari, la squadra di Toscano pronta a recuperare palla e costruire opportunità in ripartenza. In una di queste occasioni Ierardi ha trovato il raddoppio (64′), calciando con efficacia dal limite dell’area. Nel finale altre opportunità sui piedi di D’Ausilio e Caturano, ma Farroni ha evitato al Siracusa un passivo più pesante. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.

VIDEO: Catania 2-0 Siracusa, gli highlights



***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***