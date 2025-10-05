domenica, 5 Ottobre 2025
CATANIA-SIRACUSA: vota il migliore rossazzurro in campo

Ottavo impegno ufficiale di campionato per i rossazzurri. Dopo il pareggio esterno maturato contro l’Audace Cerignola, il Catania ha affrontato il Siracusa allo stadio “Angelo Massimino”. Risultato finale di 2-0 in favore della squadra allenata da Mimmo Toscano, vincendo senza troppi sforzi.

Chiediamo ai tifosi di esprimere la loro preferenza nei confronti del calciatore ritenuto il migliore in campo tra le fila del Catania presso l’impianto sportivo etneo. Vota il rossazzurro che più ti ha impressionato nel corso dell’incontro attraverso il consueto sondaggio post gara di TuttoCalcioCatania.com. Clicca in basso su “Vote” dopo avere selezionato l’opzione desiderata:

Articolo precedente
RITORNO ALLA VITTORIA: poco Siracusa, Catania pratico e concreto
Articolo successivo
PAGELLE DI REPARTO: Ierardi segna ancora, Lunetta devastante. Jimenez può e deve dare di più
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

