lunedì, 20 Ottobre 2025
CATANIA SOCIAL – Forte: “Pronti per la prossima battaglia!”

foto Catania FC

“Pronti per la prossima battaglia… insieme! 🏟️🌋❤️💙”. Parole, via social, dell’attaccante Francesco Forte. C’è una nuova battaglia sportiva all’orizzonte. Domenica pomeriggio, allo stadio “Angelo Massimino” arriva il quotato Benevento. Entusiasmo a mille in città, la vittoria ottenuta al cospetto della capolista Salernitana ha caricato l’ambiente. La squadra di mister Toscano, infatti, vede la vetta distante una sola lunghezza. Il confronto col Benevento, squadra che ha agganciato proprio i granata al primo posto in classifica, è molto stimolante. Forte intende spronare squadra e tifosi nell’ottica di continuare a ragionare in piena sintonia. L’attaccante attraversa un buon momento di forma, è andato a segno per la quarta volta in questo campionato – seconda consecutiva dopo la trasferta di Giugliano – e non vuole fermarsi. Il Catania ha bisogno anche dei morsi dello Squalo per alimentare sogni ed ambizioni, trascinato dalla spinta del popolo rossazzurro.

