mercoledì, 22 Ottobre 2025
CATANIA: tre mesi di trasferte vietate per i tifosi

foto Il Mattino

Poco tempo fa avevamo anticipato che il Ministero dell’Interno avrebbe, con molta probabilità, sanzionato gli scontri con i sostenitori della Casertana in autostrada avvenuti il 12 ottobre, bloccando entrambi i sensi di marcia all’altezza della stazione di servizio di San Mango Piemonte, nel Salernitano, infliggendo un periodo di divieti ai tifosi rossazzurri e rossoblu. Nelle ultime ore giungono conferme in questo senso, alla luce delle indagini (non ancora concluse) svolte dalla questura di Salerno, con l’ausilio della Digos e delle Questure di Caserta e Catania. Il Catania dovrà fare a meno dei propri sostenitori lontano dal “Massimino” almeno sino a metà gennaio. Tre mesi di trasferte vietate, dunque. Stesso provvedimento per i tifosi della Casertana.

