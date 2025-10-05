CATANIA WOMEN: Coppa Italia Serie C, il derby a Palermo si tinge di rossazzurro

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Il derby di Sicilia è del Catania Women: al centro sportivo “Santocanale”, le rossazzurre si sono imposte per 4-3 sul Palermo padrone di casa, concludendo così al primo posto e a punteggio il cammino nel raggruppamento 1 della Coppa Italia di Serie C femminile. Pietrini e compagne, capaci di sfoderare oggi una prestazione maiuscola, guadagnano così l’accesso agli ottavi di finale della competizione. Nella prima frazione, rosanero tre volte avanti (con Cracchiolo, Dragotto su rigore e Di Salvo) e sempre raggiunge dalle etnee, trascinate da Giulia Martinelli autrice di una tripletta. Nella ripresa, dopo il gol del sorpasso firmato da Alessia Cammarata, le ragazze allenate da Silvestro Reitano hanno legittimato la vittoria creando numerose ulteriori opportunità, tra queste anche un penalty non trasformato.

Coppa Italia Serie C Femminile – Raggruppamento 1 – Terza giornata

Domenica 5 ottobre – Sportvillage Santocanale, Palermo

Palermo-Catania 3-4

Reti: pt 1° Cracchiolo (P), 10° Martinelli, 25° Dragotto (P) su rigore, 26° Martinelli, 29° Di Salvo (P), 45° Martinelli; st 10° Cammarata.



Palermo: 1 Sorce; 7 Viscuso, 9 Dragotto (VK) (21°st 6 Scalici), 10 Cancilla, 11 Coco (K) (21°st 30 Caravello), 13 Cracchiolo (1°st 19 Chirillo), 20 Leto, 25 Di Salvo, 31 Priolo, 73 Bruno (16°st 8 Piro), 74 Incontrera. A disposizione: 77 Biundo; 5 Conciauro, 21 Manna, 22 Palermo, 23 Cangelosi. Allenatrice: Rosalia Pipitone.

Catania: 71 Macera; 2 Pietrini (K), 6 Risina, 7 Basilotta (33°st 18 Musolino), 9 Sciuto (25°st 19 Musumeci), 10 Cammarata (VK) (45°st 4 Lanteri), 11 Martinelli, 12 Fiorella, 22 Panarello, 30 Vacchino (45°st 17 Milazzo), 77 Divittorio. A disposizione: 1 Orlando; 3 Saraniti, 14 Russo, 20 Ferlito, 42 La Porta. Allenatore: Silvestro Reitano.

Ammonizione: Risina (C).

Tempi di recupero: pt 2’; st 6’.

Arbitro: Umberto Forti (Caltanissetta).

Assistenti: Giuseppe Scalavino (Palermo) e Gabriele Maria Lombardo (Caltanissetta).

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***