CATANIA WOMEN: le rossazzurre calano il poker

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

A punteggio pieno e con due clean sheet in altrettante gare disputate in avvio di campionato, il Catania Women vive un momento felice già avviato con la brillante qualificazione agli ottavi di Coppa Italia. Oggi, a Vigarande, le rossazzurre si sono imposte per 4-0 sul Villaricca sfoderando una prestazione impeccabile contro una delle formazioni più attrezzate del girone D del campionato di Serie C. A segno, tra le rossazzurre allenate da Silvestro Reitano, Giulia Risina e Alessia Cammarata su rigore nel primo tempo, Carlotta Sciuto e Lara Vacchino nella ripresa. Domenica 26 ottobre, in Calabria, Cus UniCal-Catania.

Serie C Femminile – Girone D, seconda giornata

Domenica 19 ottobre – Stadio “Francesco Russo” di Viagrande (Catania)

Catania-Villaricca 4-0

Reti: pt 12° Risina, 20° Cammarata su rigore; st 7° Sciuto, 16° Vacchino.

Catania: 71 Macera; 2 Pietrini (K) (38°st 3 Saraniti), 6 Risina, 9 Sciuto, 10 Cammarata (VK) (20°st 4 Lanteri), 12 Fiorella (26°st 20 Ferlito), 18 Musolino (15°st 7 Basilotta), 19 Musumeci (15°st 17 Milazzo), 22 Panarello, 30 Vacchino, 77 Divittorio. A disposizione: 1 Orlando; 11 Martinelli, 14 Russo, 42 La Porta. Allenatore: Silvestro Reitano.

Villaricca: 1 Balbi (VK); 3 Orsi (20°st 5 Buttino), 7 Esposito (K), 9 Olivieri (15°st 11 Monterosso), 19 Turco, 22 Borrelli, 27 Lombardi, 55 Cardone, 72 Schettino (1°st 21 Rosi), 88 Conti (1°st 33 Tessitore), 99 Avallone (15°st 10 Bottone). A disposizione: 81 Koota; 2 Ciardiello, 8 Pellecchia, 14 Martone. Allenatrice: Valentina Esposito.

Ammonizioni: Cammarata, Basilotta (CT); Esposito (V).

Tempi di recupero: pt 2’; st 3’.

Arbitro: Sebastiano Calderone (Acireale).

Assistenti: Giovanni Mangano (Acireale) e Riccardo Resina (Catania).

