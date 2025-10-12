CATANIA WOMEN: successo all’esordio in campionato

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB
Esordio in campionato vittorioso e terzo successo consecutivo dall’inizio della stagione, dopo le due vittorie in Coppa Italia, per il Catania Women: le ragazze allenate da Silvestro Reitano s’impongono per due reti a zero sul campo del Colleferro. In evidenza Vittoria Musumeci, autrice di una doppietta che premia la prestazione di rilievo dell’intera squadra rossazzurra. Domenica 19 ottobre, a Viagrande, Catania-Villaricca.
Serie C Femminile – Girone D, prima giornata
Domenica 12 ottobre – Stadio “Andrea Caslini” di Colleferro (Roma)
Colleferro-Catania 0-2
Reti: pt 15° e 42° Musumeci.
Colleferro: 1 Guidobaldi; 2 Ouimet, 4 Campanelli (VK) (29°st 5 Scagnetti) 6 Cinili (38°st 13 Sanchez), 7 Bevilacqua, 8 Iafrate, 10 Galluzzi (K), 11 Carcini, 14 Rutigliano (22°st 9 Martella), 15 Palmigiani, 16 Tittozzi. A disposizione: 12 Hernandez; 3 De Stradis, 17 Calabria, 18 Daggiante, 19 De Cola, 20 Fortini. Allenatore: Jacopo Lenzi.
Catania: 71 Macera; 2 Pietrini (K), 6 Risina (25°st 4 Lanteri), 10 Cammarata (VK), 11 Martinelli (41°st 27 Buscemi), 12 Fiorella, 18 Musolino (14°st 7 Basilotta), 19 Musumeci (31°st 20 Ferlito), 22 Panarello, 30 Vacchino (14°st 9 Sciuto), 77 Divittorio. A disposizione: 1 Orlando; 3 Saraniti, 17 Milazzo, 42 La Porta. Allenatore: Silvestro Reitano.
Ammonizioni: Musolino, Risina (CT).
Tempi di recupero: pt 3’; st 3’.
Arbitro: Nicolò Mastrogiacomo (Frosinone).
Assistenti: Christian Zaratti (Albano Laziale) e Francesco Carbone (Albano Laziale).
