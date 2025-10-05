domenica, 5 Ottobre 2025
CATURANO a Telecolor: “Contento dell’esordio. Orgoglioso di vestire questa maglia. Volevo il gol, mi rifarò”

foto Catania FC

Ai microfoni di Telecolor, l’attaccante del Catania Salvatore Caturano commenta l’esordio in maglia rossazzurra contro il Siracusa:

“Sono contento di rientrare e di avere esordito. Sono arrivato con grande entusiasmo. Piazza, squadra e società mi hanno accolto molto bene. Peccato per l’occasione sciupata nel finale, ci tenevo tanto a segnare ma pazienza, il gol arriverà. C’era tanta attesa nei miei confronti e questo fa piacere, crea nuovi stimoli. Sono molto orgoglioso d’indossare questa maglia e penso che tutta la piazza si sia accorta che ci tenevo tanto a dare un contributo a questi ragazzi che veramente se lo meritano”.

“Mi sento bene, ovviamente la condizione non è ottimale perchè sono stato quasi un mese fuori. Questa settimana sono rientrato, la condizione la acquisisco pian pianino. Settimana prossima penso di raggiungere già il livello dei compagni. Le due chance avute nel finale? Nel primo caso ho stoppato la palla e non mi aspettavo che il difensore arrivasse in scivolata, nel secondo mi sono trovato a tu per tu col portiere ma ero un pò in debito d’ossigeno. Peccato, ma avrò modo di rifarmi. Ci tenevamo a riconquistare i tre punti. Sappiamo la rivalità tra le tifoserie anche se i nostri obiettivi sono molto diversi da quelli del Siracusa. L’importante era vincere, andiamo avanti nel nostro percorso”.

