CATURANO: ritorno a Giugliano, dove firmò il suo ultimo gol con la maglia del Potenza

24 agosto 2025, prima giornata del girone C di Serie C. Salvatore Caturano si appresta a giocare la sua ultima partita con la maglia del Potenza, prima dell’approdo a Catania. Erano giorni in cui si susseguivano smentite e dubbi circa la fattibilità di un’operazione su cui, in realtà, le parti lavoravano in gran segreto. L’attaccante, da professionista qual è, si è messo regolarmente a disposizione dei lucani dando il massimo.

Quella occasione vide il calciatore napoletano partire dalla panchina. I rossoblu avevano sbloccato il risultato con Erradi (11′), per poi subire il pari a firma di Nepi (15′), riportarsi in vantaggio grazie ad un’autorete di D’Avino, beccare il 2-2 con D’Agostino (64′). Fu il momento in cui l’allenatore del Potenza Pietro De Giorgio rivolse il proprio sguardo verso i panchinari a disposizione, optando anche per l’inserimento di Caturano nel tentativo di portare a casa i tre punti. Il bomber napoletano ha recepito il messaggio e, proprio quando la partita volgeva al termine, proprio lui ha piazzato la zampata vincente al sesto minuto di recupero.

Un gol decisivo, come tanti messi a segno in carriera, l’ultimo indossando la casacca del Potenza dopo anni importanti vissuti in rossoblu, caratterizzati da 112 presenze condite da 49 gol e 11 assist. Oggi pomeriggio torna a Giugliano, da calciatore del Catania. Con il forte desiderio di realizzare la sua prima rete colorata di rossazzurro.

