CICERELLI a Telecolor: “Sono felice, remiamo tutti dalla stessa parte”

Il numero 10 del Catania, Emmanuele Cicerelli, commenta ai microfoni di Telecolor la vittoria contro il Benevento: “Veramente un bel pomeriggio, sono felice del gol. Il merito è di tutti, la cosa che mi fa felice è che tutti remiamo nella stessa direzione. E si vede. E’ stata una settimana speciale. Contro la Salernitana per me era una partita particolare. Oggi volevamo dar seguito, l’importante era vincere. Ho un rapporto speciale con Vannucchi. Per fortuna ho calciato bene il penalty. L’anno scorso ho giocato in un ruolo che non facevo da tanti anni. Ma anche in passato mi sono adattato senza farmi problemi. Giocare più avanti mi ha premiato e tornando qui ho portato proprio quella consapevolezza di poter dare qualcosa in più in attacco. L’episodio del rigore? Il contatto è stato su di me. Ero sicuro di essere stato colpito, per questo abbiamo chiesto la card”.

