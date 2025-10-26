Cicerelli fa impazzire il “Massimino”: il Catania supera anche l’ostacolo Benevento

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

E sono quattro. Le vittorie consecutive riportate dal Catania in campionato. Dopo Siracusa, Giugliano e Salernitana, anche il Benevento è vittima della squadra di mister Toscano. Successo di misura davanti ai quasi 20mila del “Massimino”. Decide l’incontro un rigore trasformato impeccabilmente da Cicerelli a pochi minuti dall’intervallo. Premiate le scelte di Toscano, che non ha apportato alcuna modifica all’undici iniziale rispetto alle due partite precedenti. I giocatori non deludono le attese, superando anche un ostacolo dal coefficiente di difficoltà ancora più elevato di domenica scorsa. Gara molto difficile, impegnativa, al cospetto di un avversario propositivo, abile nel palleggio, che ha lottato fino alla fine.

Il penalty – conquistato dal Catania dopo revisione al FVS – è stato realizzato nel momento forse migliore del Benevento. Episodio che ha galvanizzato i rossazzurri, estremamente solidi, attenti e concentrati che hanno corso comunque pochi rischi nell’arco dei 90′ rispetto alle potenzialità veramente notevoli della formazione ospite sul piano offensivo. Un Catania votato al sacrificio, pronto a difendersi con umiltà dietro la linea della palla quando la situazione lo richiedeva e, allo stesso tempo, ad accompagnare collettivamente l’azione d’attacco provando a sorprendere la retroguardia delle Streghe. Questione di equilibri, su cui Toscano e lo staff tecnico lavorano in maniera incessante da mesi.

Dopo essere andato ad un passo dal raddoppio il Catania – grandissima parata di Vannucchi su Forte -, Benevento vicino al pari nel secondo tempo con Lamesta e Mehic. Giallorossi nel complesso più manovrieri del Catania ma poco incisivi, che hanno anche protestato per la mancata concessione di un calcio di rigore: con l’ausilio del FVS, l’arbitro sig. Di Loreto di Terni ha valutato correttamente la decisione di non assegnarlo. Nel finale, campani totalmente riversati nella metà campo catanese alla ricerca del pari. Difesa rossazzurra però ben disposta, per la gioia di Dini che è riuscito a tenere inviolata la propria porta per la nona volta in questa stagione (impressionante il dato che vede il Catania non avere mai preso gol finora tra le mura amiche, ndr).

I cambi effettuati nella ripresa ed il passaggio al 3-5-2 hanno dato nuova linfa e ritmo al Catania, assicurando anche una maggiore freschezza atletica e sfiorando il gol con Rolfini. Si è rivisto inoltre Caturano, subentrato a Forte al 76′. A pochi minuti dal triplice fischio, brivido per il Catania con il boato del pubblico ad accompagnare l’uscita di Dini, il quale ha bloccato un pallone insidiosissimo in area. I tifosi hanno “giocato” insieme ai rossazzurri questa partita importante che consente al Catania di portare a termine l’operazione sorpasso sul Benevento, agganciando momentaneamente la vetta della classifica.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***