mercoledì, 1 Ottobre 2025
CLASSIFICA MARCATORI: Lunetta insegue la coppia di testa, distante due gol. Chiricò tra i più prolifici

foto Catania FC

Vediamo la classifica marcatori del girone C di Serie C quando sono trascorse le prime sette giornate di campionato. Attualmente al comando figurano i bomber Guido Gomez e Francesco Salvemini a quota 6 reti. Alle loro spalle Alessio Nepi e Luigi Cuppone. Quest’ultimo nel precedente turno contro il Catania è andato più volte vicino al gol, negato da un super Dini a protezione dei legni. A proposito del Catania insegue Gabriel Lunetta, a -2 dalla coppia di testa e calciatore attualmente più prolifico in casa etnea. Tra i giocatori a segno con maggiore frequenza in questa fase della stagione nel raggruppamento C anche l’ex Catania Cosimo Chiricò, il quale ha avuto un impatto molto positivo con i rossazzurri del Casarano.

CLASSIFICA MARCATORI INTEGRALE
6 GOL – Gomez (Crotone), Salvemini (Benevento)
5 GOL – Cuppone (Audace Cerignola), Nepi (Giugliano)
4 GOLEnerge (AZ Picerno), Manconi (Benevento), Chiricò (Casarano), Lunetta (Catania), Mazzocchi (Cosenza), D’Auria (Potenza)
3 GOL – Vavassori (Atalanta U23), Emmausso (Audace Cerignola), Malcore (Casarano), Proia (Casertana), Tirelli (Monopoli), Ferraris (Salernitana), Grandolfo (Trapani)
2 GOL Cortinovis (Atalanta U23), Abreu (AZ Picerno), Santarcangelo (AZ Picerno), Pierozzi (Benevento), Bentivegna (Casertana), Leone (Casertana), Cicerelli (Catania), Forte (Catania), Ierardi (Catania), Ricciardi (Cosenza), Garritano (Cosenza), Florenzi (Cosenza), Maggio (Crotone), Zunno (Crotone), Oliva (Foggia), Parigi (Latina), Fall (Monopoli), Ferrari (Salernitana), Inglese (Salernitana), D’Ursi (Sorrento), D’Amico (1 Foggia/1 Team Altamura), Fischnaller (Trapani), Canotto (Trapani), Ciotti (Trapani)
1 GOL Levak (Atalanta U23), Berto (Atalanta U23), Granata (AZ Picerno), Esposito (AZ Picerno), Pugliese (AZ Picerno), D’Ausilio (Catania), Donnarumma (Catania), Aloi (Catania), Caturano (0 Catania/1 Potenza), Lamesta (Benevento), Millico (Casarano), Zanaboni (Casarano), Lulic (Casarano), D’Alena (Casarano), Ferrara (Casarano), Kallon (Casertana), Pezzella (Casertana), Fella (Cavese), Amerighi (Cavese), Orlando (Cavese), Macchi (Cavese), Sorrentino (Cavese), Cannavò (Cosenza), Kouan (Cosenza), Langella (Cosenza), Cargnelutti (Crotone), Murano (Crotone), Morelli (Foggia), Borello (Giugliano), Njambè (Giugliano), D’Agostino (Giugliano), Zammarini (Giugliano), Ercolano (Latina), Fasan (Latina), Capanni (Latina), Riccardi (Latina), Imputato (Monopoli), Longo (Monopoli), Castorani (Potenza), Petrungaro (Potenza), Siatounis (Potenza), Erradi (Potenza), Felippe (Potenza), Novella (Potenza), Capomaggio (Salernitana), Knezovic (Salernitana), Quirini (Salernitana), Tascone (Salernitana), Villa (Salernitana), Puzone (Siracusa), Capanni (Siracusa), Pacciardi (Siracusa), Plescia (Sorrento), Cuccurullo (Sorrento), Cangianiello (Sorrento), Ortisi (Team Altamura), Rosafio (Team Altamura), Simone (Team Altamura), Curcio (Team Altamura), Vazquez (Trapani), Celeghin (Trapani), Salines (Trapani).

