martedì, 21 Ottobre 2025
CLEAN SHEET: Dini guida la miglior difesa del girone C, avanza Vannucchi

Redazione
foto Catania FC

E sono 8. Le partite in cui Andrea Dini ha tenuto inviolata la porta rossazzurra dopo 10 gare di campionato. Merito suo, della sicurezza che infonde ai compagni e dell’ottimo lavoro svolto in fase difensiva dalla squadra di Toscano nel complesso, non solo il reparto arretrato. Il portiere, non a caso, guida anche la difesa meno battuta del girone C di Serie C con sole 5 reti al passivo, nessuna delle quali subite tra le mura amiche.

Alle spalle di Dini, tra i portieri con più “clean sheet” nel gruppo C avanza Gianmarco Vannucchi, che difende i pali del Benevento, prossimo avversario del Catania al ‘Massimino’ avendo raggiunto quota 5 in compagnia di Merelli (Crotone), Harrasser (Sorrento), Mastrantonio (Latina) e Chiorra (Casarano): per la seconda volta consecutiva l’estremo difensore giallorosso, che ha condiviso la scorsa stagione con Aloi, Casasola e Cicerelli a Terni, non ha preso gol in campionato. Dini, invece, domenica pomeriggio cercherà il quinto “clean sheet” consecutivo.

