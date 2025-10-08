CLEAN SHEET: Serie C, Dini davanti a tutti dopo 8 giornate nel girone C

Primo posto per numero di “clean sheet”. Andrea Dini, quando sono trascorse 8 giornate nel girone C di Serie C, è l’estremo difensore che ha tenuto più volte la porta inviolata. In sei occasioni il Catania non ha preso gol finora, ringraziando anche le parate decisive del classe 1996 ex Crotone, che trasmette sicurezza ai compagni e proprio un mese fa ha prolungato di un ulteriore anno il legame contrattuale con la società rossazzurra, ora in scadenza a giugno 2027. Alle spalle di Dini, a quota 4 “clean sheet” figurano rispettivamente Davide Merelli (Crotone), Simon Harrasser (Sorrento), Davide Mastrantonio (Latina) e Niccolò Chiorra (Casarano). In generale il Catania vanta la difesa meno battuta del raggruppamento meridionale, avendo subito fin qui 5 reti.

