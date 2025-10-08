mercoledì, 8 Ottobre 2025
HomeCatania NewsCLEAN SHEET: Serie C, Dini davanti a tutti dopo 8 giornate nel...
Catania NewsIl PersonaggioFocusLega ProPrimo PianoStatistiche

CLEAN SHEET: Serie C, Dini davanti a tutti dopo 8 giornate nel girone C

Redazione
By Redazione
0
69
foto Catania FC

Primo posto per numero di “clean sheet”. Andrea Dini, quando sono trascorse 8 giornate nel girone C di Serie C, è l’estremo difensore che ha tenuto più volte la porta inviolata. In sei occasioni il Catania non ha preso gol finora, ringraziando anche le parate decisive del classe 1996 ex Crotone, che trasmette sicurezza ai compagni e proprio un mese fa ha prolungato di un ulteriore anno il legame contrattuale con la società rossazzurra, ora in scadenza a giugno 2027. Alle spalle di Dini, a quota 4 “clean sheet” figurano rispettivamente Davide Merelli (Crotone), Simon Harrasser (Sorrento), Davide Mastrantonio (Latina) e Niccolò Chiorra (Casarano). In generale il Catania vanta la difesa meno battuta del raggruppamento meridionale, avendo subito fin qui 5 reti.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
GIUGLIANO-CATANIA: Settore Ospiti, info prevendita biglietti
Articolo successivo
ROSSAZZURRI IN GIRO: primo gol di Leonardi in Serie C
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

VERSO GIUGLIANO-CATANIA: Nepi vs Lunetta, sfida tra bomber

Redazione - 0
Attaccante centrale classe 2000, forte fisicamente e cinico sotto porta, l'attaccante del Giugliano Alessio Nepi si appresta a sfidare il migliore finalizzatore della manovra...

QUI CATANIA: corso UEFA B, per Sturaro esami finali questo mese

ROSSAZZURRI IN GIRO: primo gol di Leonardi in Serie C

GIUGLIANO-CATANIA: Settore Ospiti, info prevendita biglietti

QUI CATANIA: squadra in campo con due punte? L’argomento torna attuale

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency