sabato, 25 Ottobre 2025
CONVOCATI: 24 rossazzurri a disposizione di Toscano, Raimo e Martic unici assenti

Redazione
By Redazione
0
56
foto Catania FC

In vista della gara con il Benevento, in programma domenica alle ore 14.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per l’undicesima giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato 24 calciatori. Confermate le indisponibilità dei soli Martic e Raimo, entrambi fuori per infortunio. Figurano nell’elenco delle convocazioni anche il portiere Coco ed i centrocampisti Quiroz e Forti. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:

PORTIERI
1 Klāvs Bethers  
12 Lorenzo Coco
57 Andrea Dini 
DIFENSORI
3 Alessandro Celli  
6 Andrea Allegretto  
15 Matteo Di Gennaro 
68 Mario Ierardi 
73 Simone Pieraccini 
CENTROCAMPISTI
4 Salvatore Aloi
14 Francesco Di Tacchio
16 Alessandro Quaini
20 Daniele Donnarumma 
21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon  
24 Tiago Matías Casasola 
30 Andrea Corbari 
37 Carmelo Forti
ATTACCANTI
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo  
9 Alex Rolfini
10 Emmanuele Pio Cicerelli
11 Matteo Stoppa
18 Salvatore Caturano
23 Gabriel Antonio Lunetta  
32 Francesco Forte 
99 Michele D’Ausilio

