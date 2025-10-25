CONVOCATI: 24 rossazzurri a disposizione di Toscano, Raimo e Martic unici assenti

In vista della gara con il Benevento, in programma domenica alle ore 14.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per l’undicesima giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato 24 calciatori. Confermate le indisponibilità dei soli Martic e Raimo, entrambi fuori per infortunio. Figurano nell’elenco delle convocazioni anche il portiere Coco ed i centrocampisti Quiroz e Forti. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:

PORTIERI

1 Klāvs Bethers

12 Lorenzo Coco

57 Andrea Dini

DIFENSORI

3 Alessandro Celli

6 Andrea Allegretto

15 Matteo Di Gennaro

68 Mario Ierardi

73 Simone Pieraccini

CENTROCAMPISTI

4 Salvatore Aloi

14 Francesco Di Tacchio

16 Alessandro Quaini

20 Daniele Donnarumma

21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon

24 Tiago Matías Casasola

30 Andrea Corbari

37 Carmelo Forti

ATTACCANTI

7 Kaleb Joel Jiménez Castillo

9 Alex Rolfini

10 Emmanuele Pio Cicerelli

11 Matteo Stoppa

18 Salvatore Caturano

23 Gabriel Antonio Lunetta

32 Francesco Forte

99 Michele D’Ausilio

