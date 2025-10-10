CONVOCATI: a disposizione di Toscano anche Aloi e Rolfini

In vista della gara con il Giugliano, in programma sabato alle ore 14.30 allo stadio “Alberto De Cristofaro” e valevole per la nona giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato 22 calciatori. Confermata l’indisponibilità del solo Martic, infortunato, rientrano dall’infermeria Aloi e Rolfini. Rispetto alla precedente gara disputata contro il Siracusa, non figurano nell’elenco delle convocazioni i centrocampisti Quiroz e Forti. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:
PORTIERI
1 Klāvs Bethers
57 Andrea Dini
DIFENSORI
3 Alessandro Celli
6 Andrea Allegretto
15 Matteo Di Gennaro
68 Mario Ierardi
73 Simone Pieraccini
CENTROCAMPISTI
4 Salvatore Aloi
14 Francesco Di Tacchio
16 Alessandro Quaini
19 Alessandro Raimo
20 Daniele Donnarumma
24 Tiago Matías Casasola
30 Andrea Corbari
ATTACCANTI
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo
9 Alex Rolfini
10 Emmanuele Pio Cicerelli
11 Matteo Stoppa
18 Salvatore Caturano
23 Gabriel Antonio Lunetta
32 Francesco Forte
99 Michele D’Ausilio
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***