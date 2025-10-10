CONVOCATI: a disposizione di Toscano anche Aloi e Rolfini

In vista della gara con il Giugliano, in programma sabato alle ore 14.30 allo stadio “Alberto De Cristofaro” e valevole per la nona giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato 22 calciatori. Confermata l’indisponibilità del solo Martic, infortunato, rientrano dall’infermeria Aloi e Rolfini. Rispetto alla precedente gara disputata contro il Siracusa, non figurano nell’elenco delle convocazioni i centrocampisti Quiroz e Forti. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:

PORTIERI

1 Klāvs Bethers

57 Andrea Dini

DIFENSORI

3 Alessandro Celli

6 Andrea Allegretto

15 Matteo Di Gennaro

68 Mario Ierardi

73 Simone Pieraccini

CENTROCAMPISTI

4 Salvatore Aloi

14 Francesco Di Tacchio

16 Alessandro Quaini

19 Alessandro Raimo

20 Daniele Donnarumma

24 Tiago Matías Casasola

30 Andrea Corbari

ATTACCANTI

7 Kaleb Joel Jiménez Castillo

9 Alex Rolfini

10 Emmanuele Pio Cicerelli

11 Matteo Stoppa

18 Salvatore Caturano

23 Gabriel Antonio Lunetta

32 Francesco Forte

99 Michele D’Ausilio

