sabato, 11 Ottobre 2025
CONVOCATI: a disposizione di Toscano anche Aloi e Rolfini

foto Catania FC

In vista della gara con il Giugliano, in programma sabato alle ore 14.30 allo stadio “Alberto De Cristofaro” e valevole per la nona giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato 22 calciatori. Confermata l’indisponibilità del solo Martic, infortunato, rientrano dall’infermeria Aloi e Rolfini. Rispetto alla precedente gara disputata contro il Siracusa, non figurano nell’elenco delle convocazioni i centrocampisti Quiroz e Forti. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:

PORTIERI
1 Klāvs Bethers  
57 Andrea Dini 
DIFENSORI
3 Alessandro Celli  
6 Andrea Allegretto  
15 Matteo Di Gennaro 
68 Mario Ierardi 
73 Simone Pieraccini 
CENTROCAMPISTI
4 Salvatore Aloi
14 Francesco Di Tacchio
16 Alessandro Quaini
19 Alessandro Raimo 
20 Daniele Donnarumma 
24 Tiago Matías Casasola 
30 Andrea Corbari 
ATTACCANTI
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo  
9 Alex Rolfini
10 Emmanuele Pio Cicerelli
11 Matteo Stoppa
18 Salvatore Caturano
23 Gabriel Antonio Lunetta  
32 Francesco Forte 
99 Michele D’Ausilio

