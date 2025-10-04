CONVOCATI: a disposizione di Toscano anche Caturano e Forte

In vista della gara con il Siracusa, in programma domenica alle ore 14.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per l’ottava giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato 23 calciatori. Confermate le indisponibilità di Aloi, Martic e Rolfini così come il rientro di Caturano e la presenza nell’elenco delle convocazioni di Forte. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:

PORTIERI

1 Klāvs Bethers

12 Lorenzo Coco

57 Andrea Dini

DIFENSORI

3 Alessandro Celli

6 Andrea Allegretto

15 Matteo Di Gennaro

68 Mario Ierardi

73 Simone Pieraccini

CENTROCAMPISTI

7 Kaleb Joel Jiménez Castillo

14 Francesco Di Tacchio

16 Alessandro Quaini

19 Alessandro Raimo

20 Daniele Donnarumma

21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon

24 Tiago Matías Casasola

30 Andrea Corbari

37 Carmelo Forti

ATTACCANTI

10 Emmanuele Pio Cicerelli

11 Matteo Stoppa

18 Salvatore Caturano

23 Gabriel Antonio Lunetta

32 Francesco Forte

99 Michele D’Ausilio

