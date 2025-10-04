sabato, 4 Ottobre 2025
CONVOCATI: a disposizione di Toscano anche Caturano e Forte

foto Catania FC

In vista della gara con il Siracusa, in programma domenica alle ore 14.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per l’ottava giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato 23 calciatori. Confermate le indisponibilità di Aloi, Martic e Rolfini così come il rientro di Caturano e la presenza nell’elenco delle convocazioni di Forte. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:

PORTIERI
1 Klāvs Bethers  
12 Lorenzo Coco
57 Andrea Dini 
DIFENSORI
3 Alessandro Celli  
6 Andrea Allegretto  
15 Matteo Di Gennaro 
68 Mario Ierardi 
73 Simone Pieraccini 
CENTROCAMPISTI
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo  
14 Francesco Di Tacchio
16 Alessandro Quaini
19 Alessandro Raimo 
20 Daniele Donnarumma 
21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon 
24 Tiago Matías Casasola 
30 Andrea Corbari 
37 Carmelo Forti
ATTACCANTI
10 Emmanuele Pio Cicerelli
11 Matteo Stoppa
18 Salvatore Caturano
23 Gabriel Antonio Lunetta  
32 Francesco Forte 
99 Michele D’Ausilio

