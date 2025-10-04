CONVOCATI: a disposizione di Toscano anche Caturano e Forte

In vista della gara con il Siracusa, in programma domenica alle ore 14.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per l’ottava giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato 23 calciatori. Confermate le indisponibilità di Aloi, Martic e Rolfini così come il rientro di Caturano e la presenza nell’elenco delle convocazioni di Forte. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:
PORTIERI
1 Klāvs Bethers
12 Lorenzo Coco
57 Andrea Dini
DIFENSORI
3 Alessandro Celli
6 Andrea Allegretto
15 Matteo Di Gennaro
68 Mario Ierardi
73 Simone Pieraccini
CENTROCAMPISTI
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo
14 Francesco Di Tacchio
16 Alessandro Quaini
19 Alessandro Raimo
20 Daniele Donnarumma
21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon
24 Tiago Matías Casasola
30 Andrea Corbari
37 Carmelo Forti
ATTACCANTI
10 Emmanuele Pio Cicerelli
11 Matteo Stoppa
18 Salvatore Caturano
23 Gabriel Antonio Lunetta
32 Francesco Forte
99 Michele D’Ausilio
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***