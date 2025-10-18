CONVOCATI: unici indisponibili tra le fila del Catania, Raimo e Martic

In vista della gara con la Salernitana, in programma domenica alle ore 14.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la decima giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato 24 calciatori. Confermate le indisponibilità dei soli Martic e Raimo, entrambi fuori per infortunio. Tornano nell’elenco delle convocazioni il portiere Coco ed i centrocampisti Quiroz e Forti. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:
PORTIERI
1 Klāvs Bethers
12 Lorenzo Coco
57 Andrea Dini
DIFENSORI
3 Alessandro Celli
6 Andrea Allegretto
15 Matteo Di Gennaro
68 Mario Ierardi
73 Simone Pieraccini
CENTROCAMPISTI
4 Salvatore Aloi
14 Francesco Di Tacchio
16 Alessandro Quaini
20 Daniele Donnarumma
21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon
24 Tiago Matías Casasola
30 Andrea Corbari
37 Carmelo Forti
ATTACCANTI
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo
9 Alex Rolfini
10 Emmanuele Pio Cicerelli
11 Matteo Stoppa
18 Salvatore Caturano
23 Gabriel Antonio Lunetta
32 Francesco Forte
99 Michele D’Ausilio
