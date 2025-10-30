COPPA ITALIA SERIE C: risultati e acccoppiamenti prossimo turno, Trapani e Benevento tra le squadre eliminate

Sono andate in scena le gare della Coppa Italia Serie C, valevoli per i Sedicesimi di finale. In attesa che due partite (Ospitaletto-Inter U23 e Latina-Perugia) completino il quadro stasera, riportiamo i risultati maturati sui campi e gli accoppiamenti in occasione degli Ottavi di finale della competizione. Limitatamente alle squadre che fanno parte del raggruppamento meridionale del campionato, si registra l’avanzamento del turno da parte di Crotone (che aveva in precedenza eliminato il Catania), Sorrento, Audace Cerignola, Giugliano e Potenza. Fuori dai giochi Foggia, Trapani, Casarano, Benevento e Monopoli. Da segnalare che le eliminazioni di Trapani e Monopoli sono state decise attraverso la lotteria dei rigori. Per il Benevento, seconda sconfitta consecutiva stagionale dopo il ko di Catania.

COPPA ITALIA SERIE C – RISULTATI SEDICESIMI DI FINALE

Crotone-Foggia 1-0

Forlì-Arzignano Valchiampo 0-1

Carpi-Union Brescia 0-1

Ternana-Campobasso 1-0

Atalanta U23-Alcione Milano 2-1

Renate-Juventus NG 4-3 dcr (1-1)

Sambenedettese-Ascoli 2-1

Arezzo-Torres 2-0

Ravenna-Rimini 3-0

Sorrento-Trapani 4–3 dcr (1-1)

Audace Cerignola-Casarano 2-1

Giugliano-Benevento 2-0

Vicenza-Pro Vercelli 0-1

Monopoli-Potenza 2-4 dcr (0-0)

Ospitaletto-Inter U23 (20:30)

Latina-Perugia (20:30)

Ottavi di finale – Mercoledì 26 novembre 2025

Girone A

Vincente Ospitaletto/Inter U23-Renate

Pro Vercelli-Atalanta U23

Girone B

Ravenna-Arzignano Valchiampo

Sambenedettese-Union Brescia

Girone C

Arezzo-vincente Latina/Perugia

Ternana-Giugliano

Girone D

Potenza-Audace Cerignola

Sorrento-Crotone

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***