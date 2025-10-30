COPPA ITALIA SERIE C: risultati e acccoppiamenti prossimo turno, Trapani e Benevento tra le squadre eliminate

Sono andate in scena le gare della Coppa Italia Serie C, valevoli per i Sedicesimi di finale. In attesa che due partite (Ospitaletto-Inter U23 e Latina-Perugia) completino il quadro stasera, riportiamo i risultati maturati sui campi e gli accoppiamenti in occasione degli Ottavi di finale della competizione. Limitatamente alle squadre che fanno parte del raggruppamento meridionale del campionato, si registra l’avanzamento del turno da parte di Crotone (che aveva in precedenza eliminato il Catania), Sorrento, Audace Cerignola, Giugliano e Potenza. Fuori dai giochi Foggia, Trapani, Casarano, Benevento e Monopoli. Da segnalare che le eliminazioni di Trapani e Monopoli sono state decise attraverso la lotteria dei rigori. Per il Benevento, seconda sconfitta consecutiva stagionale dopo il ko di Catania.
COPPA ITALIA SERIE C – RISULTATI SEDICESIMI DI FINALE
Crotone-Foggia 1-0
Forlì-Arzignano Valchiampo 0-1
Carpi-Union Brescia 0-1
Ternana-Campobasso 1-0
Atalanta U23-Alcione Milano 2-1
Renate-Juventus NG 4-3 dcr (1-1)
Sambenedettese-Ascoli 2-1
Arezzo-Torres 2-0
Ravenna-Rimini 3-0
Sorrento-Trapani 4–3 dcr (1-1)
Audace Cerignola-Casarano 2-1
Giugliano-Benevento 2-0
Vicenza-Pro Vercelli 0-1
Monopoli-Potenza 2-4 dcr (0-0)
Ospitaletto-Inter U23 (20:30)
Latina-Perugia (20:30)
Ottavi di finale – Mercoledì 26 novembre 2025
Girone A
Vincente Ospitaletto/Inter U23-Renate
Pro Vercelli-Atalanta U23
Girone B
Ravenna-Arzignano Valchiampo
Sambenedettese-Union Brescia
Girone C
Arezzo-vincente Latina/Perugia
Ternana-Giugliano
Girone D
Potenza-Audace Cerignola
Sorrento-Crotone
