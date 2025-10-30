COPPITELLI (all. Casertana): “Catania squadra più forte del campionato. Dobbiamo affrontarlo con equilibrio e personalità”

Federico Coppitelli, allenatore della Casertana, parla in sala stampa alla vigilia del confronto con il Catania. Sottolineando i progressi soprattutto in fase difensiva evidenziate dalla sua squadra e ritenendo la squadra rossazzurra la più forte del campionato:

“C’era dispiacere a seguito della sconfitta del derby ma credo che dopo la gara di Salerno abbiamo qualche certezza in più nel nostro percorso, di cui siamo contenti perchè stiamo crescendo anche in termini di personalità. La squadra suda la maglia, lavora, s’impegna. Tutti giochiamo per il risultato. La partita col Catania ci dà la possibilità di voltare pagina. Partendo dalle cose buone fatte a Salerno, non rimuginando sul fatto che meritassimo di più. Al ‘Pinto’ arriva la squadra più forte del campionato secondo me, non ho dubbi. Poi i campionati hanno degli sviluppi, ci sono tante situazioni incontrollabili e ci sarà un’altra sessione di mercato. Ma tra le squadre viste finora il Catania è la più completa, che gestisce tutti i momenti del gioco nel modo migliore, con più risorse tecniche e organizzando le fasi di gioco con pochi punti deboli. La sfida dei ragazzi è anche quella di recuperare le energie mentali spese e in quattro giorni essere pronti ad un’altra gara molto complessa, difficilissima“.

“Se riesci a trovare un equilibrio perfetto ed hai una grande continuità significa che farai il campionato del Catania, del Benevento, della Salernitana, probabilmente del Trapani senza penalizzazione. Noi abbiamo l’ambizione di fare un grande campionato, in cui voler essere una rivelazione, recependo i miglioramenti. Tutte le squadre vorrebbero creare tanto e concedere poco, noi a Salerno abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, non concendo praticamente niente e creando le nostre occasioni. Venerdì giochiamo contro una squadra esperta che su 11 partite ha preso gol in 2 gare, 9 volte il loro portiere ha mantenuto la porta inviolata. A mio avviso è importante impegnarsi per fare gol e al tempo stessi essere equilibrati. Voglio la personalità avuta a Salerno. Concentriamoci su noi stessi, migliorando nella capacità di essere pericolosi. Venerdì giochiamo in casa e vogliamo fare una bella prestazione essendo anche solidi perchè l’attacco del Catania ha qualità e profondità“.

“Non abbiamo mai ciccato una prestazione, a conferma dei valori del gruppo. Da Picerno in poi abbiamo messo qualche giocatore in più che ci desse una mano sul piano difensivo e adesso concediamo molto meno, ma creiamo anche qualcosina in meno. Questo è un campionato dove gli episodi spesso fanno la differenza. Domani cambieremo qualcosa. Il Catania ha delle armi importanti anche a partita in corso. A Cicerelli, Lunetta e Forte si aggiungono elementi come Caturano, Rolfini, Jiménez, Stoppa, D’Ausilio. Noi ce la giocheremo con le nostre armi, non abbiamo costruito la rosa con due titolari per ruolo ma tante volte possiamo volte possiamo impiegare calciatori con caratteristiche diverse”.

