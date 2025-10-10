CUDINI (all. Giugliano): “Cerchiamo conferme dopo la prova di Trapani. Catania squadra fisica e di qualità, ma abbiamo le armi per fargli male”

Vigilia di Giugliano-Catania. L’allenatore gialloblu Mirko Cudini interviene in sala stampa, fiducioso in vista del match dello stadio “De Cristofaro”:

“A Trapani abbiamo raccolto un punto che fa morale, classifica, mi rende orgoglioso e tranquillo la prestazione fatta su un campo difficile contro una squadra molto importante. Venivamo da tre sconfitte, non era semplice però abbiamo dimostrato carattere, di saper stare in campo e soffrire. Si poteva anche fare qualcosa in più, ma questa prestazione deve darci la spinta, la forza di credere ancora di più in noi stessi, col Catania ci aspettiamo di confermare quanto di buono fatto a Trapani“.

“La solidità difensiva è un punto di forza del Catania, ha subito pochi gol di cui la maggior parte in una sola partita, a Cosenza. Ha mantenuto qualcosa dello scorso anno e l’allenatore, inoltre è ripartito da una base abbastanza importante mettendo dentro giocatori di qualità. Sarà una partita difficile, come tante altre che incontreremo strada facendo. Ma noi contro formazioni importanti abbiamo sempre fatto prestazioni di rilievo, troveremo una squadra fisica, di qualità nel reparto offensivo, che forse non fa del ritmo la prerogativa maggiore ma hanno giocatori che sanno inventare e determinare l’andamento della gara in diverse situazioni“.

“Affronteremo il Catania con il dovuto rispetto e le nostre armi, dobbiamo saperli attaccare, concedendo magari qualcosa sul piano del palleggio ma controbattendo colpo su colpo, stando in campo nel modo giusto prestando attenzione ai duelli e alle seconde palle, perchè mi aspetto una partita che si giocherà molto sulle seconde palle. Abbiamo le armi per poter fare male agli avversari anche se non abbiamo raccolto molto finora. Prendiamo spesso gol da cross che provengono dalle corsie esterne? Possiamo e dobbiamo migliorare, lo stiamo già facendo. Cerchiamo l’assetto giusto, settimana scorsa abbiamo fatto bene col 4-3-3, vediamo se sabato proveremo qualcosa di diverso. C’è una strategia di gara da seguire. I ragazzi stanno bene, migliorano e abbiamo più soluzioni offensive“.

