martedì, 7 Ottobre 2025
CURIOSITA': l'ex rossazzurro Gennaro Monaco ha assistito a Catania-Siracusa dalla Curva Sud

“Bellissimo ritrovarti su quei gradoni a cui dedicavi “pazze” esultanze, simbolo di amore vero e ricambiato. Grazie per averci stretti a te ancora una volta. Gennaro Monaco uno di noi!”. E’ quanto scrivono i Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori del Catania presenti nella Curva Sud dello stadio “Angelo Massimino”. Domenica pomeriggio l’indimenticato ex difensore del Catania Gennaro Monaco ha voluto assistere alla partita col Siracusa proprio dalla Sud. Un amore profondo e travolgente, quello che lega Monaco ai colori rossazzurri della Sicilia che, quando ha la possibilità di farlo, non esita a raggiungere la “sua” Catania per vedere da vicino la squadra di Mimmo Toscano, trasmettendo tutto il proprio calore.

