DALLA SALA STAMPA – Forte: “Vittoria di grande valore. Gruppo vero, condividiamo l’obiettivo non a chiacchiere”

foto Catania FC

L’attaccante del Catania Francesco Forte, autore del gol del momentaneo 2-0, analizza in sala stampa la prestazione offerta contro il Giugliano:

“Siamo un gruppo fatto prima di tutto di grandi uomini e professionisti. Stiamo mettendo tutto il nostro impegno per raggiungere un obiettivo. Sapevamo che affrontare il Giugliano al ‘De Cristofaro’ fosse difficile, per noi questa è una vittoria di grande valore e penso meritata contro un avversario non facile da affrontare soprattutto fuori casa. Grande merito a tutta la squadra perchè abbiamo fatto un’ottima prestazione”.

“Io penso che questo sia un girone equilibrato, ogni gara è difficile. Porto grande rispetto per i giocatori del Giugliano, poi il risultato è frutto di tanti episodi e della bravura dell’avversario. Penso che abbiamo realizzato dei gol importanti e dimostrato la nostra forza. Ripeto, affrontavamo un avversario difficile. Tra l’altro so come lavora mister Cudini. Il Giugliano ha tanti giocatori di qualità. Per noi è una grandissima vittoria e siamo contenti. Dobbiamo lavorare ogni settimana pensando che tutte le gare sono fondamentali per avvicinarsi all’obiettivo. Ora abbiamo uno scontro diretto da giocare, vale tre punti ed il nostro obiettivo deve essere sempre quello di vincere. Questo è chiaro a tutti nello spogliatoio, la piazza e i tifosi ce lo fanno capire“.

“L’abbracio col mister dopo il gol del 2-0? Un gesto che sentivo davvero. Io non sono per le frasi fatte, sono andato sempre per la mia strada. Questo è un gruppo vero, ci sono valori importanti. Si sta bene insieme e soprattutto condividiamo un obiettivo non a chiacchiere. Basta guardare negli occhi la gente che viene al campo per capire che vogliamo fare qualcosa d’importante e va alimentato. Abbiamo affrontato un momento difficile dove venivamo da alcuni risultati così e così, ma questo non significa che non c’eravamo. Noi ci siamo sempre stati, in questo caso riuscendo a portare a casa il massimo risultato”.

