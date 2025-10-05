domenica, 5 Ottobre 2025
DALLA SALA STAMPA – Ierardi: “Felice per il gol realizzato, molto importante non subire reti”

Il difensore Mario Ierardi, commenta in conferenza stampa la partita Catania-Siracusa. Ecco le parole del calciatore che ha chiuso i giochi al Massimino con la rete del definitivo 2-0:

“Sono contentissimo per il gol, anche perché è arrivato in un momento in cui il Siracusa palleggiava e ci stava mettendo in difficoltà. Queste incursioni dalla difesa le ho sempre fatte, il difensore riesce ad essere imprevedibile. Veniamo da una settimana difficile perché per noi era fondamentale tornare a vincere. Oggi abbiamo costruito tante occasioni per andare a segno. Cosa manca al Catania? Credo che in alcune situazioni si possa avere meno frenesia, facciamo un gioco dispendioso e a volte il palleggio può farci respirare. Con Casasola mi trovo benissimo, perché può darmi una mano sia in fase difensiva, che in quella offensiva. Sono contento di averlo al mio fianco. Non prendere gol è molto importante, anche in un momento in cui subisci se non prendi la rete aumenta la fiducia. Siamo riusciti a mantenere la testa alta”.

