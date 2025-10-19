domenica, 19 Ottobre 2025
DALLA SALA STAMPA – Rolfini: “Salernitana messa sotto dal primo all’ultimo minuto. Il gol arriverà. Un sogno essere qua”

Le parole in sala stampa di Alex Rolfini, attaccante del Catania che ha esordito in maglia rossazzurra nel match vinto contro la Salernitana:

“Di pazienza ce n’è voluta parecchia, sembrava una cavolata e invece l’infortunio che ho riportato si era rivelato più serio del previsto. Questa giornata la ricorderò a lungo, perchè è stato l’esordio in questo stadio, davanti a questa gente fantastica contro un avversario fortissimo che siamo riusciti a mettere sotto dal primo all’ultimo minuto meritando la vittoria. Il gol me lo sono mangiato ma arriverà, sono contento di essere tornato a disposizione. Ho provato un mix di emozioni, tra la rabbia per essere rimasto fuori e la voglia di farmi vedere. Spero di migliorare sotto tutti gli aspetti”.

“Obiettivi personali? Passano in secondo piano, conta l’obiettivo di squadra ed è chiaro a tutti, quello di fare in modo che il Catania e la città lascino la Serie C. Non è facile ma lavoriamo tutti i giorni affinchè questo accada. Quanto mi manca per essere al 100? Lavoro duramente nel corso della settimana, giocare aiuta. Speriamo il prima possibile. Se è valsa la pena di accettare di venire a giocare a Catania? Sì, ne è valsa la pena. E’ un sogno essere qui”.

