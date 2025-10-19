DALLA SALA STAMPA – Toscano: “Acquisiamo certezze. Squadra con margini di miglioramento enormi. Donnarumma e Casasola fondamentali per il nostro modo di giocare, ma dobbiamo trovare altre soluzioni”

L’allenatore del Catania Domenico Toscano, in sala stampa, parla dell’esito vittorioso della partita disputata contro la Salernitana. Queste le sue parole:

“Questa vittoria ti permette di acquisire certezze, nel contesto di una squadra che possiede dei margini di miglioramento incredibili. Ero convinto che avremmo fatto un grande gara perchè ho visto in settimana come i ragazzi hanno preparato la partita, con la stessa attenzione e cura dei dettagli della precedente. Il recupero dei giocatori infortunati, poi, alza il livello dell’allenamento e della prestazione. E’ fondamentale avere l’organico al completo per una squadra che vuole vincere il campionato, perchè puoi anche sopperire in qualche modo alle assenze ma, alla lunga, si fa sentire il dispendio di energie con possibili cali di forma. I risultati dipendono da come fai la cose, dagli episodi che porti dalla tua parte, dalla capacità di leggere le diverse partite che ci sono nella partita stessa. Noi ci siamo adattati oggi, quando loro hanno cambiato sistema di gioco, continuando a creare problemi costanti e concedendo poco ad una squadra forte, attualmente in testa alla classifica. Solo complimenti ai ragazzi per la prestazione di grande livello“.

“Rolfini è entrato facendo bene, come tutti, subentrati compresi. Questo è lo spirito che ci deve contraddistinguere fino alla fine del campionato. A parte le partite con Cerignola e Cosenza, è stato sempre un crescendo della squadra nell’applicazione e preparazione durante la settimana, attribuendo importanza a tutte le gare. Una squadra che vuole arrivare a giocarsi fino in fondo qualcosa d’importante deve avere questa mentalità. Dobbiamo continuare su questa strada ma non abbiamo fatto ancora niente. Questa gara ti deve rendere consapevole di essere nel ballo con le più forti e devi ballare adesso“.

“Siamo stati cinici nel primo tempo, meno nella ripresa. Oggi mi sentivo orgoglioso andando a vedere giocare i ragazzi che alleno, ma difficilmente quando durante la settimana lavori in un certo modo vedi qualcosa di diverso la domenica. Ho detto ai ragazzi che quando sono così applicati e concentrati, tenendo questo ritmo e con la curiosità di andare nello spogliatoio chiedendomi informazioni sui movimenti di un giocatore avversario, capisci che realmente c’è voglia di migliorarsi. E’ l’ingrediente giusto”.

“Più i meriti nostri o i demeriti della Salernitana? Noi ci abbiamo messo molto del nostro, interpretando bene la gara. Quando la Salernitana ha modificato assetto tattico abbiamo chiuso gli spazi facendoli giocare solo dietro e ripartendo in modo veemente con le nostre armi. E’ stata la partita di una squadra matura, di un gruppo maturo, sul pezzo. Ora ci ci godiamo questa vittoria, domenica prossima ci attende un’altra gara difficile”.

“Prima di questa giornata di campionato c’erano almeno 6-7 squadre in corsa per la vetta, oggi si sta delineando qualcosa nella classifica però il campionato resta molto equilibrato verso l’alto. Casarano e Crotone sono squadre fastidiose da affrontare, il Monopoli ha perso in casa con la Salernitana ma poi ha vinto a Crotone. Se non stai sul pezzo rischi di lasciare punti con tutti e scivolare in una buccia di banana, vedi il Casarano che è uscito sconfitto in casa dal confronto con il Foggia”.

“Difesa impenetrabile? Merito del lavoro di squadra. Quando lavori come hanno fatto Lunetta, Cicerelli, Forte e i subentrati nello ‘sporcare’ tutte le palle, basta stare attenti dietro e si riesce ad essere solidi. Tutta la squadra partecipa alla fase difensiva ma, in questo caso, il reparto arretrato mi è piaciuto più di altre volte perchè i difensori hanno commesso meno sbavature in costruzione e nei duelli contro un attacco forte. Avevo detto ai ragazzi che più tenevamo lontani la Salernitana dalla nostra area e meno problemi avremmo avuto, l’ho ribadito anche dopo il 2-0 perchè basta un gol per riaprire la partita. Serve coraggio, cercando di attaccare con le nostre armi. Qualche spazio, poi, la Salernitana te l’ha concesso perchè doveva riprendere la gara e noi in questo momento siamo bravi a sfruttarli”.

“Se c’è stato un pò di nervosismo nel secondo tempo? Sono un allenatore molto passionale, vivo con tanta passione la parttita. Ho cercato di fare in modo di ritardare l’entrata in campo dello staff sanitario, poi ho chiesto scusa ai massaggiatori. Vivo troppo intensamente le partite, soprattutto queste“.

“Donnarumma e Casasola sono fondamentali per il nostro modo di giocare. Dopo l’infortunio di Raimo sono insostituibili, perchè Alessandro può ricoprire entrambi i ruoli. Oggi devono stringere i denti e fare 90 minuti, ma dovremo essere bravi a trovare altre soluzioni, ad esempio all’occorrenza in quel ruolo possono giocare Pieraccini e Corbari, che ha grande dinamismo. Per noi adesso quello di Raimo è l’infortunio più pesante. Gli faccio i migliori auguri perchè è un ragazzo straordinario e se lo merita”.

